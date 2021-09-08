В кожаной мини-юбке и с сумкой, как у Кейт Миддлтон: Селена Гомес попала под прицел фотографов

В кожаной мини-юбке и с сумкой, как у Кейт Миддлтон: Селена Гомес попала под прицел фотографов

Певица и актриса Селена Гомес была запечатлена на съемках в Нью-Йорке.

29-летняя артистка приехала на запись "Позднего шоу со Стивеном Колбертом" в Нью-Йорке во вторник вечером. Певицу сфотографировали, когда она направлялась к театру Эда Салливана. На шоу Селена рассказала о новом фильме со своим участием "Убийства в одном здании", где снималась со Стивом Мартиным и Мартином Шортом.

Селена Гомес / Getty Images

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Комедийно-детективный сериал был недавно выпущен на стриминговом сервисе Hulu и получил положительные отзывы, причем много похвалы были даны выступлениям его основного состава.

На съемки Гомес приехала в кожаной мини-юбке от Versace, подобрав к ней черную кофту с пикантным декольте, босоножки на каблуках и взяла сумку от Aspinal of London из белой кожи крокодила. Кстати, сумки этого бренда очень любит носить герцогиня Кембриджская Кэтрин. Селена сделала яркий макияж с акцентом на алые губы и выпрямила длинные волосы.

Селена Гомес / Getty Images

Очевидно, что для шоу Селена переоделась, а приехала в студию актриса в черном коротком платье и кардигане сверху, лишь обувь на ее ногах осталась та же.

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