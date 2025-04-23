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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
38
Время на прочтение
1 мин

В кожаной мини-юбке и топе с пикантным деколье: Майли Сайрус в дерзком луке появилась в Нью-Йорке

Артистка в образе total black снимается в клипе.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Майли Сайрус

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус попала в объективы папарацци в Нью-Йорке во время съемок нового клипа.

Певица продемонстрировала дерзкий образ total black. На ней был топ с пикантным декольте, кожаная мини-юбка, капроновые колготки и кожаная куртка оверсайз.

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус / © Getty Images

Наряд Майли дополнил черными высокими остроносыми сапогами с питоновым принтом и на шпильках.

Сайрус выглядела прекрасно. У нее была укладка с локонами, макияж с черными стрелками и малиновый маникюр.

Напомним, Майли Сайрус попала под прицел папарацци в черной трикотажной майке и широких черных джинсах.

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Дата публикации
Количество просмотров
38
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