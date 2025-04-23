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- Шоу-бизнес
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В кожаной мини-юбке и топе с пикантным деколье: Майли Сайрус в дерзком луке появилась в Нью-Йорке
Артистка в образе total black снимается в клипе.
Майли Сайрус попала в объективы папарацци в Нью-Йорке во время съемок нового клипа.
Певица продемонстрировала дерзкий образ total black. На ней был топ с пикантным декольте, кожаная мини-юбка, капроновые колготки и кожаная куртка оверсайз.
Наряд Майли дополнил черными высокими остроносыми сапогами с питоновым принтом и на шпильках.
Сайрус выглядела прекрасно. У нее была укладка с локонами, макияж с черными стрелками и малиновый маникюр.
Напомним, Майли Сайрус попала под прицел папарацци в черной трикотажной майке и широких черных джинсах.