В кожаной мини-юбке и трусах со стразами: американский рэпер в гламурном луке пришел на фэшн-шоу

Скандальный Lil Nas X снова выбрал для своего выхода в свет провокационный аутфит.

Популяный 23-летний американский рэпер Lil Nas X на мероприятиях всегда отличается своими эпатажными образами. Нынешний выход не стал исключением.

На показ Модного дома Versace, состоявшегося в Западном Голливуде, музыкант пришел в светлом топе, расшитом бахромой из бисера, который обнажал низ его живота.

Lil Nas X / Фото: Associated Press

На нем также была черная кожаная мини-юбка, украшенная таким же бисером, из-под которой выглядывали черные трусы со стразами на резинке.

Обул Lil Nas X черные сапоги на грубой подошве и с такой же бахромой, как на топе.

Lil Nas X / Фото: Associated Press

Аутфит рэпер дополнил черным клатчем-футляром и стильными очками. Музыкант завершил лук модным африканским плетением – сенегальскими косичками (это плетение из скрученных прядей, образующих жгут).

Lil Nas X сидел на показе в первом ряду рядом с Элтоном Джоном и Майли Сайрус, с которыми позировал для фотографов.

Lil Nas X / Фото: Associated Press

Lil Nas X / Фото: Associated Press

Напомним, на красной дорожке премии MTV Video Music Awards 2021 Lil Nas X сиял в наряде лавандового цвета со стразами, созданным для него Донателлой Версаче. Костюм состоял из экстравагантного смокинга с длинным шлейфом, обнажавшим одно его плечо, и штанов.

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