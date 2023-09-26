В кожаной мини-юбке с бантом: Шарлиз Терон подчеркнула ноги нарядом от известного бренда

В этом наряде она выглядела одновременно дерзко и женственно.

Актриса Шарлиз Терон выглядела очень эффектно, когда вышла на сцену фестиваля Global Citizen, что прошел в Нью-Йорке. На ней был черно-белый лук от британского бренда Alexander McQueen.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Наряд актрисы состоял из структурированного укороченного жакета молочного цвета, который она сочетала в кожаной мини-юбкой. У юбки сбоку был большой бант из кожи и длинный шлейф.

Также она надела топ под жакет, массивные черные ботинки и уложила волосы назад.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

На лице у Шарлиз был лаконичный макияж, а маникюр она сделала серебряным оттенком лака.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

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