В кожаной мини-юбке с бантом: Шарлиз Терон подчеркнула ноги нарядом от известного бренда

В этом наряде она выглядела одновременно дерзко и женственно.
Актриса Шарлиз Терон выглядела очень эффектно, когда вышла на сцену фестиваля Global Citizen, что прошел в Нью-Йорке. На ней был черно-белый лук от британского бренда Alexander McQueen.
Наряд актрисы состоял из структурированного укороченного жакета молочного цвета, который она сочетала в кожаной мини-юбкой. У юбки сбоку был большой бант из кожи и длинный шлейф.
Также она надела топ под жакет, массивные черные ботинки и уложила волосы назад.
На лице у Шарлиз был лаконичный макияж, а маникюр она сделала серебряным оттенком лака.
Читайте также:
- Сочетала свитер и жемчуга: актриса Шарлиз Терон продемонстрировала идеальный осенний образ
- В платье с жемчугами: Шарлиз Терон появилась перед камерами в винтажном наряде Givenchy
- В черном платье и туфлях в форме сердца: принцесса Мария-Олимпия на открытии бутика