В кожаной мини-юбке: Сидни Суини блеснула трусами на модном показе

27-летняя актриса в образе от Miu Miu появилась на Неделе моды в Париже.

Сидни Суини посетила показ бренда Miu Miu, который прошел в рамках Парижской недели.

Актриса выбрала для своего появления черный кожаный жакет с пуговицами, под который надела коричневый вязаный кардиган и белую укороченную рубашку. Верх Сидни сочетала с черной кожаной мини-юбкой, из-под которой сверху выглядывали серые трусы.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Аутфит Суини дополнила серыми гольфами, черными остроносыми лакированными слингбэками и коричневой сумочкой с белой каймой и ручками.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Девушка сделала волнистую укладку, нежный макияж, украсила уши лаконичными золотыми серьгами и завершила лук солнцезащитными очками в черепаховой оправе.

Сидни сидела в первом ряду показа рядом с американским рэпером ASAP Rocky.

Сидни Суини и ASAP Rocky / Фото: Associated Press

Напомним, Сидни Суини с каплеобразным декольте и стразами позировала на вечеринке.

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