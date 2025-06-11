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- Шоу-бизнес
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В кожаной рубашке и мини-юбке с бахромой: Сиара в стильном луке позировала на премии
39-летняя артистка выглядела эффектно на церемонии.
Сиара посетила церемонию вручения премии BET Awards 2025, которая прошла в театре Peacock 9 июня 2025 года в Лос-Анджелесе.
Артистка предстала перед фотокамерами в стильном образе total black от бренда Cong Tri. На ней была кожаная рубашка с подкатанными рукавами, которую она почти всю расстегнула, и интересная мини-юбка с переходящей в шлейф бахромой. Под рубашкой на звезде не было бюстгальтера, что придало ее луку пикантности.
Аутфит Сиара дополнила черными босоножками с ремешками на щиколотках и черной кепкой с буквой А, выложенной камнями. Звезда сделала укладку с подкрученными кончиками, макияж с акцентом на глазах и длинным черным маникюром. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – множеством цепочками, а руки – браслетами и кольцами.
Напомним, Сиара пришла на вечеринку Vanity Fair Oscar в прозрачном кэтсюте с перьями.