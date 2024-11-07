В кожаной водолазке и с меховым поясом-повязкой: стильная Винни Харлоу на церемонии

30-летняя канадская модель приехала на мероприятие в Южную Африку.
Винни Харлоу посетила церемонию вручения премии Earthshot Prize 2024, которая прошла в Кейптауне.
Модель продемонстрировала эффектный образ в трендовом цвете. На ней был наряд из контрастных тканей: кожаная водолазка и трикотажная юбка макси цвета бургунди.
Лук Харлоу дополнила коричневым поясом-повязкой из искусственного меха на бедрах, который с одной стороны был кожаным и винного оттенка. Он был скреплен аксессуаром с кристаллами.
Винни кудрявые волосы собрала в высокий хвост, сделала вечерний макияж, уши украсила большими серьгами, а пальцы – кольцами с камнями.
Напомним, Винни Харлоу в смелом прозрачном кэтсьюте и без белья появилась на вечеринке.
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