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В кожаной юбке и лимонном свитере: Рита Ора сверкнула идеальным прессом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
74
Время на прочтение
1 мин
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В кожаной юбке и лимонном свитере: Рита Ора сверкнула идеальным прессом

Рита Ора / Фото: Getty Images

Звезда попала под прицел папарацци в Лондоне.

32-летняя певица Рита Ора выглядела очень стильной, когда в четверг утром посетила студию Heart FM, где утреннее шоу ведут Эшли Робертс и Аманда Холден. На эфир она пришла, чтобы продвигать свой новый сингл Praising You.

Рита надела для программы кожаную юбку черного цвета, у которой был асимметричный подол, также ее украшал тонкий пояс с бусинами. Наверх она выбрала объемный свитер лимонного оттенка, который был немного укороченный, поэтому звезда продемонстрировала свой подтянутый живот и пресс.

Также в этом образе были сапоги на каблуках, солнцезащитные очки от Tom Ford и множество украшений на пальцах и в ушах. Волосы Ора собрала в высокую прическу с локонами.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Напомним, ранее девушка попала под прицел папарацци в образе от Prada, и тогда у нее была такая же прическа с локонами.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
74
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