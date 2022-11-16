В кожаной юбке и микротопе: Джулия Фокс посетила выставку костюмов Тьерри Мюглера

После мимолетного романа с Канье Уэстом Фокс стала безумно популярной и теперь не пропускает ни одной вечеринки.

Эпатажная американская модель и актриса Джулия Фокс стала одной из гостей открытия выставки Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке.

Это первая ретроспектива, посвященная увлекательной и дерзкой вселенной французского дизайнера и создателя культовых духов Тьерри Мюглера, открытая после его смерти.

На мероприятии Джулия появилась в дерзком образе, в котором сочетала кожаную коричневую юбку с разрезом, микротоп и кропнутый серый жакет с вырезами и завязками. Также на знаменитости были коричневые ботфорты. А вот с бровями Джулия продолжает экспериментировать и делает их центральным объектом в своих макияжах. Ранее она их просто осветляла, а на этот раз нарисовала острыми и коричневыми, наверно, чтобы сочетались с оттенком образа.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

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