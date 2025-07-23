В кожаной юбке и на высоких каблуках: папарацци подловили Мерил Стрип на съемках фильма "Дьявол носит Prada 2"

Мерил Стрип / © Getty Images

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Папарацци подловили Мерил Стрип на съемочной площадке фильма "Дьявол носит Prada 2" в Нью-Йорке. Кинозвезда вернулась к своей культовой роли главного редактора глянца Миранды Пристли, за которую она была номинирована на «Оскар».

Актриса выглядела роскошно в стильном образе. На ней был бежевый тренч, фиолетовая блузка с вырезом и кожаная коричневая юбка миди с коричневым поясом. Аутфит Мерил дополнила черными капроновыми колготами и коричневыми кожаными туфлями на высоких платформах и каблуках.

Мерил Стрип / © Getty Images

Актрисе сделали стильную укладку и дневной макияж. Свой лук она завершила элегантными золотыми серьгами.

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О фильме:

События сиквела «Дьявол носит Prada 2» разворачиваются через 20 лет после оригинальной истории. Главный редактор глянцевого журнала Runway Миранда Пристли (Мерил Стрип) сталкивается с кризисом в индустрии печатных медиа и пытается спасти свою карьеру. Она обращается за помощью к своей бывшей ассистентке Эмили Чарльтон (Эмили Блант), ныне занимающей руководящий пост в люксовом бренде, от которого зависит выживание Runway.

Премьера продолжения культовой ленты запланирована на 1 мая 2026 года.