В кожаной юбке и с сумкой Louis Vuitton: актриса Блейк Лайвли схода с подругами поесть пиццу

Актрису Блейк Лайвли не часто можно увидеть на публике, ведь она все же мать четверых дочерей, но на днях она решила немного развеяться и провести вечер с подругами.

Звезду сериала "Сплетница" заметили, когда она выходила из итальянской пиццерии Emilio's Ballato в Нью-Йорке, где провела вечер с Тейлор Свифт, Софи Тернер и своей сестрой.

Одета Блейк была в полосатую кожаную юбку и кроп-топ молочного оттенка. На плече она накинула жакет, а обута была в коричневые замшевые сапоги от Gucci. Дополнили ее образ любимая укладка с локонами, массивные серьги, золотая цепь на шее, а также небольшая сумка от Louis Vuitton в руке.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Что касается Тейлор, которая тоже попала на фото, то она надела для ужина черное мини-платье от Sunday Best, которое дополнила сумкой от Ralph Lauren и черными босоножками на каблуках.

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

Читайте также:

Блейк Лайвли в брючных костюмах (14 фото)