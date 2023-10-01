В кожаной юбке и с сумкой Louis Vuitton: актриса Блейк Лайвли схода с подругами поесть пиццу

Блейк мило улыбалась фотографам и явно была рада вниманию.
Актрису Блейк Лайвли не часто можно увидеть на публике, ведь она все же мать четверых дочерей, но на днях она решила немного развеяться и провести вечер с подругами.
Звезду сериала "Сплетница" заметили, когда она выходила из итальянской пиццерии Emilio's Ballato в Нью-Йорке, где провела вечер с Тейлор Свифт, Софи Тернер и своей сестрой.
Одета Блейк была в полосатую кожаную юбку и кроп-топ молочного оттенка. На плече она накинула жакет, а обута была в коричневые замшевые сапоги от Gucci. Дополнили ее образ любимая укладка с локонами, массивные серьги, золотая цепь на шее, а также небольшая сумка от Louis Vuitton в руке.
Что касается Тейлор, которая тоже попала на фото, то она надела для ужина черное мини-платье от Sunday Best, которое дополнила сумкой от Ralph Lauren и черными босоножками на каблуках.
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