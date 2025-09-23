В кожаной юбке и снова без бюстгальтера: Аманда Холден привлекла внимание папарацци в Лондоне

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден в очередной раз привлекла внимание папарацци по дороге со своей работы - из студии Global Radio в Лондоне.

Блондинка выбрала для своего выхода монохромный лук с пикантным акцентом. На ней был зеленый свитер в рубчик и с металлической деталью, под который она традиционно не надела бюстгальтер, и зеленая кожаная юбка миди с поясом в тон.

Наряд Холден дополнила темно-зелеными лакированными туфлями-лодочками и зеленой кожаной сумкой с золотой фурнитурой от бренда Celine. У Аманды была укладка с ровным пробором, солнцезащитные очки на лице, золотые цепочки на шее, браслеты и кольцо с камнями на руках.

Напомним, Аманда Холден в прошлый раз вышла в свет в белой водолазке в рубчик и серых полосатых брюках-палаццо с баской.