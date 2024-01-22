В кожаной юбке и свитере с перьями: Аманда Холден в образе total black попала под прицел папарацци

Аманда Холден в этот раз продемонстрировала стильный образ во всем черном. На ней был свитер, украшенный перьями, кожаная юбка миди на молнии и классическое пальто.

Лук она дополнила черными кожаными туфлями на шпильках и черной сумкой. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, а в ушах – лаконичные серьги.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз Аманду Холден фотографы запечатлели вместе с ее домашним любимцем, которого она взяла на работу.

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