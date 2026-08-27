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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В кожаных бермудах и с кружевным зонтиком: немецкий писатель в эффектном луке появился на премьере фильма

Риккардо Симонетти подчеркнул волшебную атмосферу мероприятия интересным черно-белым образом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Риккардо Симонетти

Риккардо Симонетти / © Associated Press

Немецкий писатель, артист и медийная личность Риккардо Симонетти посетил лондонскую премьеру фильма «Практическая магия 2» и привлек внимание необычным тематическим аутфитом.

Он появился в белой блузке с длинными рукавами и высоким воротником, которую украшал большой черный бант, декорированный бисером. Верх Риккардо сочетал с черными кожаными бермудами с высокой посадкой и тонким ремешком.

Риккардо Симонетти / © Associated Press

Риккардо Симонетти / © Associated Press

Особый шарм образу придали высокие черные носки с декоративными ремешками, напоминавшими подвязки, и массивные кожаные лоферы.

В руке Симонетти держал небольшую черную сумку с ручкой в виде золотистой фигурки кошки. Еще одним эффектным аксессуаром стал черный кружевной зонтик с кисточкой, который прекрасно вписывался в мистическую тематику премьеры.

Свой аутфит он дополнил узкими черными солнцезащитными очками Gucci и золотыми кольцами. Длинные каштановые волосы Риккардо уложил в локоны.

Напомним, Риккардо Симонетти надел на благотворительный гала-вечер бежевый прозрачный костюм, обильно расшитый бисером и пайетками.

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