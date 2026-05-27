В кожаных бермудах и жакете с золотыми пуговицами: Марион Котийяр в образе от Chanel позировала на ивенте

Марион Котийяр / © Getty Images

Марион Котийяр посетила мероприятие «CHANEL 2026 Métiers d’Art Collection Seoul Show Photowall», которое состоялось в Центре Помпиду Ханхва в Сеуле.

На ивенте актриса предстала в образе из коллекции, созданной креативным директором Маттье Блази для Chanel, амбассадором которого она является. На Марион был укороченный жакет молочного оттенка с золотыми пуговицами, молочное поло в рубчик, с золотыми пуговицами и с черным логотипом Модного дома, а также кожаные коричневые бермуды также с золотыми пуговицами.

Аутфит Котяр дополнила белыми туфлями с черными лакированными носками и на устойчивых каблуках. Звезда собрала волосы в высокий пучок и сделала макияж с бежево-морковным оттенком помады.

Напомним, Марион Котийяр вышла на красную дорожку в платье с рукавами-цветами.

