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В кожаных брюках и прозрачной водолазке: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци

В кожаных брюках и прозрачной водолазке: Дженнифер Лопес под прицелом папарацци

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Для интервью артистка выбрала яркий лук, в котором сочетала вещи известных брендов.

Роскошную Дженнифер Лопес заметили фотографы, когда она шла на интервью Good Morning America в Нью-Йорке. На программе знаменитость рассказала, что работает над новым фильмом, а также о том, что стала соведущей Met Gala 2024.

Лопес была одета в яркий наряд красно-розовых оттенков, который включал полупрозрачную водолазку от Intimissimi, длинные кожаные брюки от Prabal Gurung, а также мягкое пальто Genny.

Завершали этот образ туфли на огромной платформе от Andrea Wazen, необычная сумка с рюшами, а также огромные серебряные серьги в ушах и очки от бренда Miu Miu. Волосы Дженнифер уложила в объемные любимые волны.

Дженнифер Лопес / © Getty Images
Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

После этого интервью артистка пошла готовиться к Met Gala, чтобы вечером блистать на этом мероприятии в "голом" платье с 2,5 миллиона бусин, которое для нее создал бренд Schiaparelli.

Дженніфер Лопес / © Associated Press
Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

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