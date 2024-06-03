В кожаных брюках клеш: Джорджина Родригес с детьми сходила на футбол

Девушка посетила футбольный матч, в котором принимала участие команда, в которой играет ее возлюбленный.
30-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес сейчас много времени проводит в Саудовской Аравии, так как бойфренд и отец ее детей – португальский футболист Криштиану Роналду – выступает за саудовский клуб "Аль-Наср". На матч, в котором принимал участие ее возлюбленный, девушка сходила в компании их общих детей.
Джорджина с детьми позировали на трибунах в VIP-ложах. На футбол она пришла в кожаных брюках клеш и именной футболке Роналду с номером "семь" на спине. В таких же футболках были и дети пары.
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И хотя команда Криштиану и проиграла в итоге в Кубке Короля, у его семьи остались яркие впечатления от игры.
Напомним, ранее Джорджина Родригес даже выходила на подиум с номером "семь" на груди. В Париже в рамках Недели моды состоялся показ бренда Vetements. На подиуме бренд презентовал коллекцию ready-to-wear осень-зима 2024-2025, а одной из звезд, принимавших участие в шоу, и стала возлюбленная Роналду. Она появилась не просто в луке из новой коллекции, а в особом красном платье в стиле спорт-шик, которое являло собой имитацию знаменитой красной футболки ее бойфренда.
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