В кожаных капри и водолазке: стильная Рене Зеллвегер позировала на фотоколле фильма

24 года спустя после выхода первого фильма о забавной Бриджит Джонс, актриса Рене Зеллвегер вернулась к своей культовой роли.
Она снялась в четвертой части этой истории, которая получила в этот раз название "Бриджит Джонс: Влюблена в парня".
По случаю премьер фильма в Лондоне, актриса вышла на фотоколл. На ней была лаконичный и стильный наряд черного цвета, в котором она сочетала трикотажную водолазку, кожаные штаны-капри, а также блейзер.
Образ Рене дополнила солнцезащитными очками и легким макияжем. Хотя ее глаз видно не было, но заметно, что она использовала помаду нюдового оттенка и уложила брови.
Прическа у нее тоже была очень простая - актриса просто собрала волосы в хвост.
Ранее Зеллвегер продемонстрировала на премьере фильма очаровательное винтажное платье малинового цвета и со шлейфом от Balmain. Оно было разработано для коллекции 2000 года.
В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля.
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