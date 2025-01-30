В кожаных капри и водолазке: стильная Рене Зеллвегер позировала на фотоколле фильма

24 года спустя после выхода первого фильма о забавной Бриджит Джонс, актриса Рене Зеллвегер вернулась к своей культовой роли.

Она снялась в четвертой части этой истории, которая получила в этот раз название "Бриджит Джонс: Влюблена в парня".

По случаю премьер фильма в Лондоне, актриса вышла на фотоколл. На ней была лаконичный и стильный наряд черного цвета, в котором она сочетала трикотажную водолазку, кожаные штаны-капри, а также блейзер.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Образ Рене дополнила солнцезащитными очками и легким макияжем. Хотя ее глаз видно не было, но заметно, что она использовала помаду нюдового оттенка и уложила брови.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Прическа у нее тоже была очень простая - актриса просто собрала волосы в хвост.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

Ранее Зеллвегер продемонстрировала на премьере фильма очаровательное винтажное платье малинового цвета и со шлейфом от Balmain. Оно было разработано для коллекции 2000 года.

Рене Зеллвегер / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля.

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