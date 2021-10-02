В кожаных кюлотах и рубашке: 46-летняя Шарлиз Терон продемонстрировала элегантный наряд

Для съемок в популярном шоу актриса надела total black look.

46-летняя актриса Шарлиз Терон стала гостью вечернего шоу Jimmy Kimmel Live, съемки которого проходят в Лос-Анджелесе. Знаменитость сфотографировали, когда она направлялась в студию.

Актриса выбрала для эфира элегантный и трендовый наряд, в котором сочетала черные кожаные кюлоты с высокой посадкой и простую черную рубашку, несколько пуговиц которой оставила расстегнутыми и подвернула рукава. Этот штрих придал образу Шарлиз немного непринужденного шика. Дополнили аутфит актрисы черные солнцезащитные очки, лаконичные босоножки и золотые украшения.

Шарлиз Терон / Getty Images

На публике Шарлиз появляется редко, и еще реже попадает под прицел папарацци, но иногда, ее все подлавливают за обыденными делами. Например, как-то звезду сфотографировали возле супермаркета, когда она сама ходила за покупками.

Шарлиз Терон / Getty Images

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