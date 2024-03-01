В кожаных мини-шортах и бейсболке: Пенелопа Крус похвасталась стройными ногами на страницах глянца

49-летняя актриса, обладательница премии "Оскар" – Пенелопа Крус – стала главной звездой весеннего выпуска V Magazine. Стилисты подобрали для нее эффектные образы в черном цвете.

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На обложке Пенелопа позирует в черных перчатках, с жемчужным чокером от Chanel на шее, в браслете с крестами от Chrome Hearts и в головном уборе в виде белого цветка.

Также Крус похвасталась стройными ногами в черных мини-шортах с тиснением под кожу крокодила и в высоких сапогах на шпильках.

Напомним, ранее Пенелопа Крус вышла на дорожку светской церемонии. Звезда надела платье от Chanel, которое было расшито пайетками на декольте, камнями и рюшами на груди и с пышной фатиновой юбкой черного цвета.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

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