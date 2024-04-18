В кожаных серьгах и наряде с ярким принтом: звезда фильма "Убийцы цветочной луны" на ивенте

37-летняя Лили Гладстон в стильном образе вышла в свет.

Лили Гладстон посетила в Лос-Анджелесе премьеру американского мини-сериала в жанре криминальной драмы "Под мостом" (Under The Bridge), в котором она сыграла.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Перед фотографами звезда предстала в стильном луке. На ней было летнее длинное шелковое пальто с интересным ярким принтом, расшитое сверху паетками, и рукавами-фонариками от бренда Himikalas. Под низ Лили надела черную блузку и черные прямые брюки. Обута она была в черные туфли.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Гладстон с разных ракурсов продемонстрировала присутствующим свой аутфит.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Актриса сделала элегантную прическу с низким пучком, сделала макияж, подчеркнув нижние веки голубым карандашом, и украсила уши экстравагантными кожаными серьгами с перфорацией.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере побывала также ее коллега из фильма – внучка Элвиса Пресли – Райли Кио, надевшая прозрачное платье.

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