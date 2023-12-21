В кожаных штанах и боди с сексуальным декольте: Анна Тринчер в эффектном образе пришла на новогоднее шоу

Артистка побывала на сказочном перформансе в столице.
Анна Тринчер посетила звездную премьеру фантастического шоу "Короли магии спасают Новый год" в Киеве.
Для такого события певица выбрала эффектный образ во всем черном. На ней было боди с молнией и сексуальным декольте, кожаные брюки и стильные сапоги-казаки с потертостями.
Свой лук Анна дополнила черной стеганной сумочкой на золотистой цепочке. Она распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и прозрачным блеском, а также украсила уши лаконичными золотыми серьгами, а шею – цепочкой с крестиком.
Напомним, шоу также посетили дочери Оли Поляковой – Маша и Алиса, которые там продемонстрировали стильные луки.
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