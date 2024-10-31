В кожаных штанах и бомбере цвета хаки: стильная Ксения Мишина на премьере фильма

Ксения Мишина посетила в кинотеатре "Оскар" премьеру украинского фильма "БожеВільні" от режиссера Дениса Тарасова, снятого на реальных воспоминаниях диссидентов.

Там актриса продемонстрировала стильный образ. На ней был бомбер цвета хаки, черный топ и черные кожаные штаны.

Денис Тарасов и Ксения Мишина

Аутфит Ксения дополнила замшевой обувью оливкового оттенка. Мишина собрала волосы в высокий хвост и сделала нежный макияж. В ушах у нее были серьги-гвоздики

Денис Тарасов и Ксения Мишина

О фильме:

События фильма происходят в 1970-е годы. В нем рассказывается о молодом, творческом, свободолюбивом меломане Андрее Довженко. Из-за любви к запрещенной в СССР западной рок-музыке он попадает в тиски тоталитарной системы, которая упрочняет его не в тюрьму, а в закрытую психиатрическую больницу. Оказывается, большинство обвиняемых по такой же статье получают как приговор вымышленный в кабинетах КГБ диагноз "вялотекущая шизофрения". Он попадает в настоящий ад карательной психиатрии. Теперь перед Андреем выбор – сотрудничать с КГБ и вернуться домой или остаться при своих принципах и бороться с системой.

С сегодняшнего дня фильм "БожеВільні" в национальном прокате.

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