В кожаных штанах и плаще оверсайз: супермодель Белла Хадид сходила на шопинг

Знаменитость опять продемонстрировала стильный кэжуал-лук в стиле нулевых.

Супермодель Белла Хадид вернулась в Нью-Йорк и решила пройтись по магазинам. Звезду сфотографировали папарацци, когда она направлялась к своему автомобилю уже с покупками в магазине Louis Vuitton.

Девушка была одета в кожаные штаны, кроссовки, стильный плащ оверсайз от Burberry с бахромой на рукавах и рубашку с белым воротником. Также е ее луке были черные перчатки, сумка от Chrome Hearts и солнцезащитные очки Chanel. Волосы модель собрала заколкой "крабиком" в прическу в стиле нулевых.

Белла Хадид / Getty Images

Напомним, еще несколько дней тому назад Беллу видели в Лондоне. тогда девушку тоже сфотографировали, когда она вышла из отеля и шла к своему автомобилю

Белла Хадид / Getty Images

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