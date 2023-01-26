В кожаных штанах и пальто цвета кэмел: Дженни Гарт в объективах папарацци

50-летняя актриса продемонстрировала стильный образ на улицах Нью-Йорка.
Папарацци подловили Дженни Гарт в Нью-Йорке. Актриса вместе со своей подругой и коллегой по телесериалу 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" шла на презентацию их совместной коллекции домашнего декора для QVC — The BFF Collection.
Дженни выглядела великолепно. На ней было пальто цвета кэмел, голубой удлиненный жакет, белый топ и черные кожаные брюки клеш. Обута актриса была в черные лакированные туфли.
Гарт распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах, уши украсила элегантными серьгами и завершила лук золотыми цепочками на шее.
А Спеллинг была одета в шубу с шахматным принтом и лоферы на высокой подошве.
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