В кожаных штанах и пальто цвета кэмел: Дженни Гарт в объективах папарацци

Папарацци подловили Дженни Гарт в Нью-Йорке. Актриса вместе со своей подругой и коллегой по телесериалу 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" шла на презентацию их совместной коллекции домашнего декора для QVC — The BFF Collection.

Дженни выглядела великолепно. На ней было пальто цвета кэмел, голубой удлиненный жакет, белый топ и черные кожаные брюки клеш. Обута актриса была в черные лакированные туфли.

Дженни Гарт и Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

Гарт распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глазах, уши украсила элегантными серьгами и завершила лук золотыми цепочками на шее.

А Спеллинг была одета в шубу с шахматным принтом и лоферы на высокой подошве.

Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

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