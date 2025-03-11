В кожаных штанах и с крокодиловой сумкой: Белла Хадид на Неделе моды в Париже

Модель прилетела в Европу, чтобы посетить модные показы.

Белла Хадид попала в объективы папарацци во время Парижской недели моды.

Модель выглядела стильно в черном топе с принтом, черных кожаных штанах с кожаным поясом и с косухой, которую несла на руке. Аутфит Белла дополнила черными остроносыми туфлями на стойких каблуках и с золотой фурнитурой, а также черной сумкой с крокодиловым тиснением.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

Хадид собрала волосы в гладкий пучок, украсила уши золотыми серьгами и надела на лицо очки в черной оправе.

Напомним, Белла Хадид в винтажной дубленке и джинсах-клеш продемонстрировала стильный вариант зимнего образа.

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