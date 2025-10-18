Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь и ее жених, бывший вице-премьер-министр и нынешний вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко посетили премьеру криминальной драмы "Грабитель с крыши".

Елена-Кристина появилась на ивенте в эффектном образе. На ней была черная рубашка, которую она дополнила кожаной бежевой портупеей, черные кожаные брюки и черные ботильоны на высоких платформах и каблуках.

Елена-Кристина Лебедь

Телеведущая сделала стильную прическу и завершила лук очками-авиаторами.

Павел Розенко был одет в темно-синий пиджак, клетчатую рубашку и темные джинсы.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко

О фильме:

Фильм основан на реальных событиях и главную роль в нем исполнил Ченниг Татум. В ленте также сыграли Кирстен Данст, Джуно Темпл, Питер Динклэйдж и другие.

В центре сюжета бывший военнослужащий Джеффри Манчестер, который совершил серию ограблений ресторанов McDonald's, проникая через крыши зданий. Его осудили и посадили в тюрьму, но впоследствии он сумел сбежать. После побега Манчестер скрывался в течение нескольких месяцев в большом магазине игрушек.

Лента показывает не только криминальные истории главного героя, но и личный кризис, эмоциональные переживания, отношения и внутренний конфликт.

Прокат фильма "Грабитель с крыши" в украинских кинотеатрах продолжается.