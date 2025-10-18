- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 537
- Время на прочтение
- 1 мин
В кожаных штанах и с портупеей: Елена-Кристина Лебедь с женихом-экс-вице-премьером на премьере фильма с Ченнингом Татумом
Ведущая с любимым пришла посмотреть криминальную драму "Грабитель по призванию".
Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь и ее жених, бывший вице-премьер-министр и нынешний вице-президент Общества Красного Креста Украины Павел Розенко посетили премьеру криминальной драмы "Грабитель с крыши".
Елена-Кристина появилась на ивенте в эффектном образе. На ней была черная рубашка, которую она дополнила кожаной бежевой портупеей, черные кожаные брюки и черные ботильоны на высоких платформах и каблуках.
Телеведущая сделала стильную прическу и завершила лук очками-авиаторами.
Павел Розенко был одет в темно-синий пиджак, клетчатую рубашку и темные джинсы.
О фильме:
Фильм основан на реальных событиях и главную роль в нем исполнил Ченниг Татум. В ленте также сыграли Кирстен Данст, Джуно Темпл, Питер Динклэйдж и другие.
В центре сюжета бывший военнослужащий Джеффри Манчестер, который совершил серию ограблений ресторанов McDonald's, проникая через крыши зданий. Его осудили и посадили в тюрьму, но впоследствии он сумел сбежать. После побега Манчестер скрывался в течение нескольких месяцев в большом магазине игрушек.
Лента показывает не только криминальные истории главного героя, но и личный кризис, эмоциональные переживания, отношения и внутренний конфликт.
Прокат фильма "Грабитель с крыши" в украинских кинотеатрах продолжается.