В кожаных штанах и топе: Ким Кардашьян появилась на публике в монохромном наряде

Американская телезвезда Ким Кардашьян посетила ChainFEST в Лос-Анджелесе. Ее подловили папарацци, когда она выходила из своей машины и направлялась на мероприятие.

Кардашьян решила одеться в этот раз в монохромный наряд. Она сочетала кожаные брюки и черный трикотажный топ без принтов. Образ Ким дополнила только обувью на высоких каблуках, макияжем и длинным маникюром.

Также Ким надела парик с длинными черными волосами и ее стилист по волосам Крис Эпплтон заплел ей спереди две тонкие косички, которые обрамляли лицо.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

В этот раз Кардашьян появилась на публике без своей странной меховой сумки от Erl Shearling, хотя ранее неоднократно была замечена с такими аксессуарами разных оттенков.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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