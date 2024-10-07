Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В кожаных штанах и топе: Ким Кардашьян появилась на публике в монохромном наряде

В кожаных штанах и топе: Ким Кардашьян появилась на публике в монохромном наряде

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Она - королева однотонных нарядов.

Американская телезвезда Ким Кардашьян посетила ChainFEST в Лос-Анджелесе. Ее подловили папарацци, когда она выходила из своей машины и направлялась на мероприятие.

Кардашьян решила одеться в этот раз в монохромный наряд. Она сочетала кожаные брюки и черный трикотажный топ без принтов. Образ Ким дополнила только обувью на высоких каблуках, макияжем и длинным маникюром.

Также Ким надела парик с длинными черными волосами и ее стилист по волосам Крис Эпплтон заплел ей спереди две тонкие косички, которые обрамляли лицо.

Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

В этот раз Кардашьян появилась на публике без своей странной меховой сумки от Erl Shearling, хотя ранее неоднократно была замечена с такими аксессуарами разных оттенков.

Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images
Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images
Ким Кардашьян / © Getty Images
Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Читайте также:

Осторожно, ОРВИ: самые распространенные ошибки при лечении

Осторожно, ОРВИ: самые распространенные ошибки при лечении

Похожие темы:

Следующая публикация