В кожаных штанах и топе: Ким Кардашьян появилась на публике в монохромном наряде

Она - королева однотонных нарядов.
Американская телезвезда Ким Кардашьян посетила ChainFEST в Лос-Анджелесе. Ее подловили папарацци, когда она выходила из своей машины и направлялась на мероприятие.
Кардашьян решила одеться в этот раз в монохромный наряд. Она сочетала кожаные брюки и черный трикотажный топ без принтов. Образ Ким дополнила только обувью на высоких каблуках, макияжем и длинным маникюром.
Также Ким надела парик с длинными черными волосами и ее стилист по волосам Крис Эпплтон заплел ей спереди две тонкие косички, которые обрамляли лицо.
В этот раз Кардашьян появилась на публике без своей странной меховой сумки от Erl Shearling, хотя ранее неоднократно была замечена с такими аксессуарами разных оттенков.
Читайте также:
- В боди цвета хаки: Ким Кардашьян похвасталась пышным бюстом и тонкой талией
- В латексном платье с эффектом помятости: Ким Кардашьян посетила светское мероприятие
- Подчеркнула фигуру: Ким Кардашьян появилась на публике в обтягивающем платье и с пушистой сумкой