В кожаных штанах и топе с декольте: стильный аутфит Софии Вергары

52-летняя актриса выглядела прекрасно.
София Вергара попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Звезда продемонстрировала стильный образ.
На ней был черный топ с сексуальным декольте и без бретелек, а также черные кожаные штаны-палаццо. На руке у нее был жакет в белую полоску.
Вергара распустила волосы, сделала макияж с помадой цвета пыльной розы и коричневый маникюр.
Лук София дополнила украшениями с кристаллами и лакированным клатчем цвета бюургунди от Saint Laurent.
Напомним, София Вергара на церемонию вручения премии "Эмми" в Лос-Анджелесе предстала в красном платье с пикантным декольте от Dolce & Gabbana.
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