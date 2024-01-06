В кожаных штанах и водолазке: Дженнифер Энистон, одетая во все черное, появилась на мероприятии

Дженнифер Энистон посетила специальный показ фильма "Прошлые жизни", который состоялся в Лос-Анджелесе, в Гильдии режиссеров Америки. Для мероприятия известная актриса надела наряд в черном цвете, который включал кожаные свободные штаны и трикотажную водолазку.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Также она сделала лаконичный макияж, уложила волосы в легкие локоны. Для фото Энистон позировала с актрисой-коллегой по сериалу "Утреннее шоу" Гретой Ли и режиссером Селин Сонг.

Напомним, что также с актерами по сериалу "Утреннее шоу" Энистон видели в прошлом месяце. Она появилась на коктейльной вечеринке в бунгало San Vicente, которую организовали в честь третьего сезона сериала, актриса была в элегантном черном комбинезоне с бантом, который дополнила сумкой Chanel.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Тот ее выход в свет случился буквально через неделю после известия о гибели Мэттью Перри - ее друга и коллеги по сериалу "Друзья".

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

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