Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В кожаных штанах и водолазке: Дженнифер Энистон, одетая во все черное, появилась на мероприятии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
203
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В кожаных штанах и водолазке: Дженнифер Энистон, одетая во все черное, появилась на мероприятии

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Известная актриса выбрала лаконичный наряд без ярких акцентов.

Дженнифер Энистон посетила специальный показ фильма "Прошлые жизни", который состоялся в Лос-Анджелесе, в Гильдии режиссеров Америки. Для мероприятия известная актриса надела наряд в черном цвете, который включал кожаные свободные штаны и трикотажную водолазку.

Дженнифер Энистон / © Getty Images
Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Также она сделала лаконичный макияж, уложила волосы в легкие локоны. Для фото Энистон позировала с актрисой-коллегой по сериалу "Утреннее шоу" Гретой Ли и режиссером Селин Сонг.

Напомним, что также с актерами по сериалу "Утреннее шоу" Энистон видели в прошлом месяце. Она появилась на коктейльной вечеринке в бунгало San Vicente, которую организовали в честь третьего сезона сериала, актриса была в элегантном черном комбинезоне с бантом, который дополнила сумкой Chanel.

Дженнифер Энистон / © Getty Images
Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Тот ее выход в свет случился буквально через неделю после известия о гибели Мэттью Перри - ее друга и коллеги по сериалу "Друзья".

Дженнифер Энистон / © Getty Images
Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Читайте также:

В сериале "Утреннее шоу" из Уизерспун и Энистон посвятили эпизод войне в Украине

В сериале "Утреннее шоу" из Уизерспун и Энистон посвятили эпизод войне в Украине

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
203
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация