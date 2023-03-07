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В кожаных штанах и вязаном топе: модель Джулия Фокс на прогулке в Париже

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
191
Время на прочтение
1 мин
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В кожаных штанах и вязаном топе: модель Джулия Фокс на прогулке в Париже

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Провокационная звезда сотрудничает со стилистом Брианой Андалор, чтобы создать непрерывный поток подобных эпатажных нарядов.

Американскую модель Джулию Фокс сфотографировали на улице в Париже, когда она направлялась на ужин. Модель, актриса и бывшая девушка Канье Уэста была в этот раз одета довольно скромно, хоть и продемонстрировала свой пресс и пирсинг.

На знаменитостей были кожаные штаны с молнией, завязками и вырезанными бабочками на бедрах, которые она сочетала с бежевыми остроносыми ботинками и вязаным кроп-топом с длинными рукавами.

Образ она дополнила небольшой сумкой, ярким макияжем и оригинальными очками, линзы у которых были выполнены в форме сердец.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

На следующий день эти же очки она продемонстрировала в сочетании с джинсовым пальто.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
191
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