В коже и ковбойской шляпе: Бейонсе вышла на сцену в луке от Versace

Нарядом она сделала намек на свой новый альбом.
В Калифорнии состоялась церемония вручения наград наград iHeartRadio Music Awards и одной из лауреатов и гостей этого мероприятия стала суперзвезда Бейонсе. Певица решила одеться тематически - в ковбойский наряд, а связано это с ее новым альбомом Cowboy Carter, который стал восьмым в карьере певицы
Ее лук был винтажным от Модного дома Versace и состоял из прямых штанов и свободной рубашки. На рубашке и брюках был золотой декор в виде вышивки и аппликации.
Также Бейонсе дополнила наряд ковбойской шляпой обувью на каблуках, украсила талию несколькими ремнями с пряжками и также надела солнцезащитные очки.
Несколькими кадрами она поделилась в Instagram.
Также на мероприятии появились Кэти Перри, Аврил Лавин, Джаред Лето, Мерил Стрип и Шер вместе со своим молодым бойфрендом.
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