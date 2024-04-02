В коже и ковбойской шляпе: Бейонсе вышла на сцену в луке от Versace

В Калифорнии состоялась церемония вручения наград наград iHeartRadio Music Awards и одной из лауреатов и гостей этого мероприятия стала суперзвезда Бейонсе. Певица решила одеться тематически - в ковбойский наряд, а связано это с ее новым альбомом Cowboy Carter, который стал восьмым в карьере певицы

Бейонсе / Фото: Associated Press

Ее лук был винтажным от Модного дома Versace и состоял из прямых штанов и свободной рубашки. На рубашке и брюках был золотой декор в виде вышивки и аппликации.

Также Бейонсе дополнила наряд ковбойской шляпой обувью на каблуках, украсила талию несколькими ремнями с пряжками и также надела солнцезащитные очки.

Бейонсе / Фото: Associated Press

Несколькими кадрами она поделилась в Instagram.

Также на мероприятии появились Кэти Перри, Аврил Лавин, Джаред Лето, Мерил Стрип и Шер вместе со своим молодым бойфрендом.

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