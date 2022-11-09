В коже, латексе и с БДСМ-кнутом: Изабель Гулар в эротическом наряде похвасталась упругими ягодицами

38-летняя бразильская модель в сексуальном образе позировала перед фотокамерой.

Изабель Гулар порадовала фолловеров в Instagram горячими снимками и не менее пикантным видео.

Манекенщица предстала в эротическом образе. На Гулар был кожаный черный топ-бюстье с металлической фурнитурой, к которому прикреплялись кожаные стринги, одетые поверх колгот в сетку.

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Аутфит она дополнила латексными длинными перчатками и высокими ботфортами на шпильках. На лице у Изабель была черная маска, а на шее – кожаный чокер с золотистой кистью.

В руке модель держала БДСМ-кнут, которым она все время играла и соблазняла своего зрителя.

Гулар сделали укладку с локонами и макияж с акцентом на красной помаде.

Манекенщица с разных ракурсов продемонстрировала свою соблазнительную фигуру. Она выглядела очень сексуально.

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