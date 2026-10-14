В коже от головы до пят и с обнаженным животом: Селин Дион в эффектном образе запечатлели в Париже

Селин Дион / © Getty Images

Реклама

Селин Дион снова попала в объектив папарацци в Париже. Знаменитость выходила из своего отеля Royal Monceau, где ее поджидали фотографы.

Артистка выглядела стильно и эффектно. Она появилась в полностью чёрном кожаном наряде.

Реклама

На Селин была укороченная кожаная куртка с широкими лацканами, погонами на плечах и двубортной застежкой, под которой на ней был только черный бюстгальтер. Куртка была расстегнута, поэтому звезда продемонстрировала часть обнаженного живота и декольте.

Реклама

Селин Дион / © Getty Images

Верх певица сочетала с кожаной юбкой миди прямого кроя с высокой посадкой и мелкой перфорацией на подоле.

Наряд Дион дополнила черными туфлями-лодочками с заостренным носком на высоких шпильках и тонкими ремешками вокруг лодыжек. В руке она держала черный клатч.

Артистка собрала волосы в аккуратную прическу. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, на одном ухе — небольшая серьга, а на пальце — кольцо.

Селин была в прекрасном настроении, улыбалась, махала рукой фотографам и с удовольствием позировала перед камерами.

Реклама

Напомним, Селин Дион в оригинальном жилете и очень широких брюках появилась в Париже.

Новости партнеров