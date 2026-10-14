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- Шоу-бизнес
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В коже от головы до пят и с обнаженным животом: Селин Дион в эффектном образе запечатлели в Париже
58-летняя канадская певица продемонстрировала стильный total black look, в котором сочетались элегантность, сексуальность и дерзость.
Селин Дион снова попала в объектив папарацци в Париже. Знаменитость выходила из своего отеля Royal Monceau, где ее поджидали фотографы.
Артистка выглядела стильно и эффектно. Она появилась в полностью чёрном кожаном наряде.
На Селин была укороченная кожаная куртка с широкими лацканами, погонами на плечах и двубортной застежкой, под которой на ней был только черный бюстгальтер. Куртка была расстегнута, поэтому звезда продемонстрировала часть обнаженного живота и декольте.
Верх певица сочетала с кожаной юбкой миди прямого кроя с высокой посадкой и мелкой перфорацией на подоле.
Наряд Дион дополнила черными туфлями-лодочками с заостренным носком на высоких шпильках и тонкими ремешками вокруг лодыжек. В руке она держала черный клатч.
Артистка собрала волосы в аккуратную прическу. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, на одном ухе — небольшая серьга, а на пальце — кольцо.
Селин была в прекрасном настроении, улыбалась, махала рукой фотографам и с удовольствием позировала перед камерами.
Напомним, Селин Дион в оригинальном жилете и очень широких брюках появилась в Париже.