В коже, твиде и на высоких каблуках: Зои Салдана кардинально изменила имидж для премьеры в Лондоне

Женщина решила отрезать длинные волосы.
В Лондоне состоялась презентация нового шпионского сериала "Спецназ: Львицы" (Special Ops: Lioness), автором которого выступает создатель "Йеллоустоуна" Тейлор Шеридан.
Одну из главных ролей в этом проекте сыграла 45-летняя актриса Зои Салдана. На мероприятии она появилась в наряде от британского бренда Alexander McQueen.
Лук женщины был сделан из черной кожи и твида. Верхняя часть наряда - приталенный топ без бретелек с имитацией косухи, который дополнял широкий пояс с пряжкой.
Нижняя часть наряда - юбка до косточек с разрезом. Образ актриса дополнила несколькими украшениями, черными туфлями-лодочками и новой прической - она отрезала длинные волосы в каре.
Процессом изменения прически в Instagram поделилась стилист по волосам Мара Росзак.
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