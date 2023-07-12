В коже, твиде и на высоких каблуках: Зои Салдана кардинально изменила имидж для премьеры в Лондоне

В Лондоне состоялась презентация нового шпионского сериала "Спецназ: Львицы" (Special Ops: Lioness), автором которого выступает создатель "Йеллоустоуна" Тейлор Шеридан.

Одну из главных ролей в этом проекте сыграла 45-летняя актриса Зои Салдана. На мероприятии она появилась в наряде от британского бренда Alexander McQueen.

Лук женщины был сделан из черной кожи и твида. Верхняя часть наряда - приталенный топ без бретелек с имитацией косухи, который дополнял широкий пояс с пряжкой.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Нижняя часть наряда - юбка до косточек с разрезом. Образ актриса дополнила несколькими украшениями, черными туфлями-лодочками и новой прической - она отрезала длинные волосы в каре.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Процессом изменения прически в Instagram поделилась стилист по волосам Мара Росзак.

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