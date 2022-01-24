В красивом бра и бикини: Бар Рафаэли поделилась пикантными снимками

В Тель-Авиве сейчас не очень жаркая погода, в среднем -16 градусов. А израильская модель Бар Рафаэли показывает новые снимки с отдыха.

Не известно, модель улетела отдыхать или просто публикует архивные кадры. В своем блоге девушка делится фотографиями в бикини. На двух снимках 36-летняя Рафаэли запечатлена сидя спиной к камере, она сидит на мягком диване, руками собирает волосы в хвост, а вид с ее балкона открывается потрясающий.

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Поклонники пришли в восторг и написали ей множество комплиментов в комментариях: "Вау", "Красотка", "Вы прекрасны", пишут ей фолловеры.

Также модель поделилась еще одним фото, где позирует сидя на полу в гардеробной. На ней одет черный кружевной бюстгальтер и черные трусы, а также длинная полосатая рубашка, которая расстегнута. На втором фото Рафаэли показывает грудь в белье в другом ракурсе.

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У Бар Рафаэли, напомним, трое детей. Выглядит модель отлично и много занимается спортом.

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