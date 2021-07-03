В красивом цветочном платье: дочь Моники Беллуччи снимается в новой рекламе для Dolce & Gabbana

16-летняя девушка попала под прицел папарацци в Италии.

Несмотря на юный возраст дочь Моники Беллуччи, Дева Кассель, является лицом бренда Dolce & Gabbana. Несколько дней назад Дева вместе с мамой и младшей сестрой Леони прилетела в итальянский городок Портофино для съемок в новой рекламе аромата Dolce Rose.

1 июня в самом центре живописного города стартовали съемки и папарацци удалось сделать несколько кадров Девы за работой. Девушка была в нежно-фиолетов платье с рюшами, ее волосы были распущены и уложены в натуральные локоны. В ушах у нее были длинные сережки, а на лице легкий макияж. Обута Дева была в белые босоножки. Все вещи на девушке были от Dolce & Gabbana.

Дева Кассель / Getty Images

Дева Кассель / Getty Images

Вечером Дева с мамой и сестрой вышла на прогулку. Знаменитостей сфотографировали на улице. Юная модель была в широких белых джинсах и топе, а вот ее мама одела полностью черный аутфит. 11-летняя Леони была в джинсах и серой футболке.

Дева, Леони и Моника Беллуччи / Getty Images

Леони Кассель и Моника Беллуччи / Getty Images

Напомним, что ранее она тоже снималась в рекламе для аромата Dolce & Gabbana. Но тогда съемки проходили в городе Белладжо, возле озера Комо. Помимо контракта со знаменитым брендом Дева начала сотрудничество с модельным агентством Karin Models, с которым работает и ее мама. Также девушка уже успела появиться на обложках французского Elle и испанского Harper's Bazaar.

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