В красивом голубом платье: Катя Осадчая с мужем и сыном поплавала на яхте

В красивом голубом платье: Катя Осадчая с мужем и сыном поплавала на яхте

Катя Осадчая и Юрий Горбунов иногда любят выбираться на прогулки на яхте по Днепру.

Прошлые выходные звездные супруги именно так и провели. Тогда Катя поделилась со своими подписчиками в Instagram фото и даже показала несколько снимков с подросшим сыном Иваном, которому в феврале исполнилось 4 года.

Катя Осадчая с сыном Иваном / Instagram Кати Осадчей

Одета беременная Осадчая была в голубое платье длины миди с интересным принтом и завязкой на шее. Она позировала на яхте босиком, волосы собрала в хвост и надел большие солнцезащитные очки.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Осадчая и Горбунов традиционно сделали совместное селфи. А также Катя была запечатлена с сыном Иваном, который сидел спиной к камере.

"День на речке", - так тогда подписала снимки ведущая.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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А накануне этого Осадчая и Горбунов побывали во Львове, где посетили международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest и прогулялись старой частью города. Тогда ведущая надела белое платье длины миди с кружевом из общей с Андре Таном коллекции под названием ANDRE TAN х Катя Осадчая.

Юрий Горбунов / Instagram Кати Осадчей

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