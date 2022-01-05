В красивом купальнике и панамке от украинского бренда: Жизель Оливейра показала растяжки на теле

В красивом купальнике и панамке от украинского бренда: Жизель Оливейра показала растяжки на теле

У модели отличная фигура, но публикациями своего тела она доказывает, что идеальных людей не бывает, и вдохновляет многих не стесняться своего тела.

Бразильская модель Жизель Оливейра проводит зимние праздники на одном из курортов Фернанду-ди-Норонья, откуда делится с поклонниками снимками в купальниках. На одном фото она позировала на диком безлюдном пляже в двухцветном раздельном купальнике от бренда FAE.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Свой пляжный лук девушка сочетала с модной панамкой от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Образ Жизель дополнили лишь несколько украшений на запястьях и серьги в ушах.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Также модель не стесняется своего тела и растяжек, смело показывая их и доказывая, что это нормально и естественно. Такими публикациями она доказывает, что идеальных людей не бывает и вдохновляет многих не стесняться своих недостатков.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Читайте также: