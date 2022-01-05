В красивом луке и в семейной компании: Катя Осадчая показала свой новогодний аутфит

В красивом луке и в семейной компании: Катя Осадчая показала свой новогодний аутфит

Катя Осадчая и Юрий Горбунов сейчас находятся на отдыхе в Буковеле.

В Instagram ведущая активно делится кадрами с зимнего отдыха. Например, показала, как позирует сидя в кресле на заснеженной веранде, одетая в одну лишь рубашку, брюки и кроссовки.

"Еще один ленивый день в году", - написала в подписи Катя и спросила у подписчиков про их планы.

Также Осадчая опубликовала снимки с новогодней ночи и показала, в каком образе встречала 2022-й. На Кате бежевый корсет, расшитый серебристыми звездами, и струящаяся юбка-миди тоже со звездами и какой-то росписью. Юрий одет в черный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку. Супруги сфотографировались возле елки.

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Похоже, отдыхает звездная пара без двоих сыновей, так как на снимках их не видно.

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