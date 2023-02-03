В красивом луке с баской и акцентом на декольте: Риз Уизерспун на презентации фильма

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер презентовали свой новый фильм "К тебе или ко мне?" в Лос-Анджелесе.

Риз надела костюм с баской нежно-голубого цвета от Valentino, красиво подчеркивающий декольте, дополнив наряд черными босоножками на шпильках и с завязками вокруг щиколотки от Aquzzura, браслетом с камнями на запястье, несколькими кольцами и серьгами в виде сердец в ушах с бриллиантами.

Риз Уизерспун с коллегами по фильму / Фото: Associated Press

Риз сделала легкую укладку, нежный макияж в розовых оттенках и нанесла на губы розовый блеск. Перед камерами фотографов звезда позировала в компании своего партнера по фильму Эштона Кутчера. Он в этот раз облачился в серый костюм, рубашку из денима и обул коричневые туфли из замши.

Риз Уизерспун и Эштон Кутчер / Фото: Associated Press

Напомним, в фильме Уизерспун и Кутчер играют хороших друзей – Дебби и Питера, которые на одну неделю меняются домами, и у них появляется возможность заглянуть в жизнь друг друга и получить ключ к любви.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Ранее в отеле Four Seasons состоялся фотоколл фильма, а премьера романтической комедии состоится 10 февраля.