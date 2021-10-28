В красивом луке и с детьми: Анджелина Джоли на лондонской премьере "Вечных"

В красивом луке и с детьми: Анджелина Джоли на лондонской премьере "Вечных"

Анджелина Джоли и команда фильма "Вечные" привезли премьеру в Лондон.

46-летняя актриса вышла на дорожку BFI IMAX Waterloo в компании коллег, а также в компании своих детей – Шайло, Захары, Вивьен, Нокса и Мэддокса. Старший сын Джоли присоединился к ним на лондонской премьере.

Сальма Хайек, режиссер Хлоя Чжао, Анджелина Джоли и Барри Кеоган / Associated Press

В этот раз на дорожку актриса вышла в белой блузке, пышной черной макси-юбке и жакете, а обута была в черные туфли на высоких каблуках, которых на большинстве фото не видно из-за длинной юбки.

Анджелина Джоли с детьми / Associated Press

На запястье актрисы красовались часы, похоже, от Cartier, а на пальце сверкало золотое кольцо. Волосы Джоли просто распустила и сделала не очень броский макияж.

Анджелина Джоли играет в фильме "Вечные" роль Тены, недавно актриса делилась, что привлекло ее к роли.

Анджелина Джоли / Associated Press

"Это была действительно та семья, частью которой я хотела быть. Когда я поняла, каким будет этот фильм и кем будет эта группа, что будет представлять эта группа, и насколько инклюзивным и разнообразным это будет, я почувствовала, что так должно было быть всегда. Я просто хотела быть в этой семье", - сказала актриса Screen Rant.

Анджелина Джоли / Associated Press

Анджелина Джоли / Associated Press

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