В красивом наряде и с огромными серьгами-ромбами: Тейлор Свифт блистала на красной дорожке

Акцентом в этом наряде она сделала необычные украшения.

Ни одна церемония "Грэмми" не может пройти так, чтобы певица Тейлор Свифт не ушла с нее с желанной золотой статуэткой. Но если в прошлые годы девушка становилась триумфатором церемонии, то в этом унесла только одну статуэтку, победив в категории "Лучшее музыкальное видео".

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Перед камерами Тейлор появилась в ансамбле синего цвета, который создал для нее бренд Roberto Cavalli.

Это был синий топ-водолазка с длинными рукавами, у которого была вышивка синим бисером и пайетками, напоминающая фейерверк, который она сочетала с приталенной прямой юбкой со шлейфом. У юбки была такая же вышивка, как и на топе.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Образ певица дополнила макияжем с красной помадой, синим маникюром и огромными серьгами от американского ювелирного бренда Lorraine Schwartz в форме ромбов.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Кстати, именно это ювелирный бренд создал потрясающие серьги-цветы для клипа Адель на песню I Drink Wine.

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