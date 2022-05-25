В красивом платье и с сине-желтой лентой на груди: Катя Осадчая посетила Канны

Очень много мероприятий проходят в Каннах в поддержку Украины, которая борется за свою свободу и независимость.
На днях там состоялся благотворительный аукцион, где с молотка пустили картины известного украинского художника Ивана Марчука.
Мероприятие прошло в историческом здании на вилле Ротшильда. Ведущими мероприятия выступили Катя Осадчая и ее супруг Юрий Горбунов.
Корреспондент ТСН Валерия Ковалинская поделилась с нами эксклюзивными фотографиями с мероприятия. На одном из фото запечатлены Осадчая и Горбунов.
Катя была одета в молочно-белое платье на тонких бретельках, которое прекрасно сидело по фигуре, а на груди у нее была пришпилена сине-желтая лента. Юрий Горбунов был в черном костюме-тройке и белой рубашке, а также в галстуке-бабочке черного цвета.
Напомним, ранее в своем Instagram Катя Осадчая подробно рассказала о том, что они с мужем делали 24 февраля, когда проснулись от взрывов и узнали, что началась война.
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