В красивом платье и с укладкой: Никола Пельтц показала фото со свадьбы, которые сделал Бруклин Бекхэм

Будущая невестка Виктории Бекхэм поделилась фотографиями в блоге.
Никола Пельтц сходила со своим возлюбленным Бруклином Бекхэмом на свадьбу и показала фото, которые сделал для нее ее парень.
Никола в черном вечернем платье длины миди, без бретелей и в высоких перчатках выглядела очень эффектно. Девушка дополнила свой лук черными остроносыми туфлями на каблуках, серьгами в ушах и золотой подвеской на шее. А также она сделала красивую укладку и вечерний макияж.
"Бруклин сделал несколько кадров со мной перед свадьбой", - подписала снимки Пельтц.
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В новом 2022 году поклонники этой пары ждут их свадьбу. Бруклин и Никола помолвлены с лета 2020 года, но свадьбу им пришлось перенести на следующий год, и все из-за пандемии. Не то чтобы люди не устраивали свадеб в это непростое время, просто Никола и Бруклин, а также их родители, скорее всего, хотят организовать масштабный праздник в честь свадьбы своих детей. Невеста будет в платье, которое сошьет для нее ее будущая свекровь.
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