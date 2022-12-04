В красивом платье и с украшением на голове: участница "Холостяка-12" продемонстрировала роскошный аутфит

Саша Мудрая предстала на церемонии роз в образе восточной красавицы.
В эфир вышел шестой выпуск реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабной войны.
Съемки шестой недели проходили в Дубае, поэтому на церемонии роз участницы появились в образах восточных красавиц.
25-летняя Александра Мудрая продемонстрировала на церемонии роскошный аутфит в бежевом платье, расшитом золотистыми пайетками и камнями, с обнаженными плечами и шифоновой накидкой-шлейфом.
Волосы Саши уложили в локоны и дополнили лук серебряным украшением с камнями для головы и браслетом из этого самого комплекта. Ей сделали красивый макияж с черными стрелками и бежевой помадой.
Напомним, а другая участница проекта – Алина Ершова – предстала на церемонии в голубом платье с камнями, с тюрбаном на голове и чокером-колье с камнями.
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