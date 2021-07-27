В красивом платье, но со странной сумкой: Ники Хилтон подловили на прогулке

Знаменитая блондинка любит легкие и простые платья, и этот образ не стал исключением.
Ники Хилтон вышла на прогулку по людному Нью-Йорку и попала под прицел папарацци в Нижнем Манхэттене. В жаркий летний день знаменитость надела очень легкое платье с голубым рисунком и крупными рюшами на рукавах.
Свой образ звезда дополнила белыми кедами с голубыми шнурками и объемной сумкой довольно странного оттенка - она была голубого цвета и с зелеными пятнами, которые немного напоминали подтеки. Образ звезда дополнила косичкой набок и солнцезащитными очками в прозрачной оправе.
Напомним, ранее Ники запечатлели с сестрой Пэрис в районе Нохо, Нью-Йорк. Девушки были очень стильно одеты.
Читайте также: В бирюзовом комбинезоне с разрезами на руках: Ники Хилтон посетила модный показ на итальянском острове