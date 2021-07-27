В красивом платье, но со странной сумкой: Ники Хилтон подловили на прогулке

В красивом платье, но со странной сумкой: Ники Хилтон подловили на прогулке

Знаменитая блондинка любит легкие и простые платья, и этот образ не стал исключением.

Ники Хилтон вышла на прогулку по людному Нью-Йорку и попала под прицел папарацци в Нижнем Манхэттене. В жаркий летний день знаменитость надела очень легкое платье с голубым рисунком и крупными рюшами на рукавах.

Свой образ звезда дополнила белыми кедами с голубыми шнурками и объемной сумкой довольно странного оттенка - она была голубого цвета и с зелеными пятнами, которые немного напоминали подтеки. Образ звезда дополнила косичкой набок и солнцезащитными очками в прозрачной оправе.

Ники Хилтон-Ротшильд / Getty Images

Напомним, ранее Ники запечатлели с сестрой Пэрис в районе Нохо, Нью-Йорк. Девушки были очень стильно одеты.

Пэрис и Ники Хилтон / Getty Images

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Стиль Ники Хилтон (21 фото)

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