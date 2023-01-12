В красивом платье от украинского бренда: представительница Польши на "Мисс Вселенная" появилась на ужине в роскошном образе

Польская модель, общественный деятель и представительница Польши на конкурсе красоты мира "Miss Universe 2023" – Александра Клепачка – для торжественного ужина по случаю открытия конкурса выбрала роскошное длинное платье от украинского бренда OKSANA MUKHA с сексуальным декольте. Наряд она скомбинировала с блестящими босоножками на шпильках.

Александра Клепачка/Instagram Александры Клепачки

Снимки своего очаровательного образа модель опубликовала в Instagram.

Александра Клепачка/Instagram Александры Клепачки

"Ужин был невероятным! Мы познакомились со всеми организаторами и новым руководителем конкурса. Мы почувствовали дух Нового Орлеана", – поделилась Клепачка.

Александра Клепачка/Instagram Александры Клепачки

Аутфит Александра дополнила укладкой с локонами, макияжем с акцентом на глазах, изысканными длинными серьгами с камнями и широким браслетом.

Александра Клепачка/Instagram Александры Клепачки

Напомним, представительница Украины на "Мисс Вселенная - 2022" Виктория Апанасенко на званый ужин с мэром города Новый Орлеан Латойей Кантрелл пришла в белоснежном платье-кейпе от украинского бренда L'Ange Blanc с квадратным декольте, которое дополнила туфлями на высоких каблуках и гламурной сумкой-шаром.

Читайте также: