В красивом платье от Versace: Рэйчел Броснахэн на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Она выбрала для своего появления платье не из новой коллекции.

Звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" Рэйчел Броснахэн посетила Венецианский кинофестиваль. Актриса пришла на показ фильма "Мертв за доллар", где сыграла одну из главных ролей.

Для красной дорожки она выбрала длинное вечернее платье с американской проймой из кутюрной коллекции Versace осень-зима 2018 года.

Наряд был выполнен в нежно-розовом цвете, с бордовыми элементами в виде декора из бисера и камней по бокам платья и у горловины.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Дополнял платье высокий разрез, демонстрирующий ногу девушки, и небольшой шлейф.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Также на Рэйчел были сатиновые босоножки на каблуках и украшения от Bvlgari.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Днем на фотоколле актриса также вышла для фото. На Рэйчел был лук от Versace, в котором она сочетала розовый корсетный топ, полосатую юбку с золотым поясом на бедрах и черные туфли. Шею актрисы украшал золотой чокер с черный камнем и логотипом бренда.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

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