Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В красивом платье от Versace: Рэйчел Броснахэн на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Дата публикации
Просмотры
1924
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В красивом платье от Versace: Рэйчел Броснахэн на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Она выбрала для своего появления платье не из новой коллекции.

Звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" Рэйчел Броснахэн посетила Венецианский кинофестиваль. Актриса пришла на показ фильма "Мертв за доллар", где сыграла одну из главных ролей.

Для красной дорожки она выбрала длинное вечернее платье с американской проймой из кутюрной коллекции Versace осень-зима 2018 года.

Наряд был выполнен в нежно-розовом цвете, с бордовыми элементами в виде декора из бисера и камней по бокам платья и у горловины.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press
Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Дополнял платье высокий разрез, демонстрирующий ногу девушки, и небольшой шлейф.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press
Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Также на Рэйчел были сатиновые босоножки на каблуках и украшения от Bvlgari.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press
Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Днем на фотоколле актриса также вышла для фото. На Рэйчел был лук от Versace, в котором она сочетала розовый корсетный топ, полосатую юбку с золотым поясом на бедрах и черные туфли. Шею актрисы украшал золотой чокер с черный камнем и логотипом бренда.

Рэйчел Броснахэн / © Associated Press
Рэйчел Броснахэн / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация