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В красивом платье с цветами: Джиллиан Андерсон посетила церемонию Гильдии киноактеров Америки

В красивом платье с цветами: Джиллиан Андерсон посетила церемонию Гильдии киноактеров Америки

Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Награды на этом мероприятии присуждается за достижения в кино и сериалах.

Звезда культового сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон спустя 23 года после завершения этого проекта воссоединилась со своим коллегой Дэвидом Духовны. Актеры вышли на сцену церемонии Гильдии киноактеров Америки (SAG Awards), где вручили награду за "Лучший актерский состав в драматическом сериале" команде сериала "Сегун".

Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны / © Associated Press
Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны / Фото: Associated Press

На этом мероприятии Джиллиан появилась в элегантном черном платье от бренда Carolina Herrera из коллекции прет-а-порте осень-зима 2025. Это было платье-бюстье с пышной кринолиновой юбкой длины миди, а также вышивкой черным бисером и пайетками. Оригинальности ему добавляли большие белые цветы, которые украшали наряд по всей длине.

Джиллиан Андерсон / © Associated Press
Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Носила Джиллиан его в сочетании с бриллиантовым колье в виде лозы с лепестками, а также черными босоножками. Ее волосы были уложены в низкий хвост.

Джиллиан Андерсон / © Associated Press
Джиллиан Андерсон / Фото: Associated Press

Платья подобного фасона актриса очень любит и часто выбирает для красных дорожек и других важных мероприятий. Однако одним из самых обсуждаемых нарядов Джиллиан был ее белый наряд для "Золотого глобуса" с вышитыми вульвами, которое она носила в прошлом году.

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